9h30 – Départ 11 km Le Bol d’Air Gignacois présente, avec le concours de la Ville de Gignac, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport la vingt sixième édition de l’Anaventure. Deux parcours Trail sur 22 km D+ 600 m et 11 km D+200 m, ainsi qu’un 10 km en Randonnée ou Marche Nordique sont proposés au départ de la place de l’Esplanade.

Les inscriptions sont ouvertes sur ATS. Horaires :

9h00 – Départ des 22 km

9h15 – Départ Randonnée Pédestre et Marche Nordique – 10 km

