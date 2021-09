Montréverd Logis de la Chabotterie Montréverd, Vendée 26ème concours d’artistes peintres Logis de la Chabotterie Montréverd Catégories d’évènement: Montréverd

Vendée

26ème concours d’artistes peintres Logis de la Chabotterie, 19 septembre 2021, Montréverd. 26ème concours d’artistes peintres

Logis de la Chabotterie, le dimanche 19 septembre à 08:00

Ce concours s’adresse à tous. L’inscription a lieu le jour même de 8h à 12h au secrétariat du concours. Règlement du concours et informations disponibles : [[https://www.montreverd.fr/actualite/26eme-edition-du-concours-dartistes-peintres-et-journees-du-patrimoine/](https://www.montreverd.fr/actualite/26eme-edition-du-concours-dartistes-peintres-et-journees-du-patrimoine/)]([https://www.montreverd.fr/](https://www.montreverd.fr/)actualite/26eme-edition-du-concours-dartistes-peintres-et-journees-du-patrimoine/) sur le site [https://www.montreverd.fr/](https://www.montreverd.fr/) Restauration sur place ou à emporter selon les règles sanitaires en vigueur. Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine, la visite du Logis de la Chabotterie est gratuite les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021.

Entrée libre

Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine, le Logis de la Chabotterie et l’association “les amis de la Chabotterie” organise la 26ème édition du Concours d’Artistes Peintres. Logis de la Chabotterie Logis de la Chabotterie – Saint-Sulpice-le-Verdon, 85260 Montréverd Montréverd Saint-Sulpice-le-Verdon Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montréverd, Vendée Autres Lieu Logis de la Chabotterie Adresse Logis de la Chabotterie - Saint-Sulpice-le-Verdon, 85260 Montréverd Ville Montréverd lieuville Logis de la Chabotterie Montréverd