26ème Académie Internationale de Musique Hourtin Médoc Hourtin, 23 avril 2022, Hourtin.

26ème Académie Internationale de Musique Hourtin Médoc Hourtin

2022-04-23 – 2022-05-01

Hourtin Gironde Hourtin

Fondée en 1996, l’Université Musicale Hourtin Médoc, favorise la rencontre et l’échange entre les différents milieux, culturel, artistique et touristique en particulier par l’organisation chaque année, de l’Académie Internationale de Musique Hourtin Médoc, aux vacances de printemps dans un cadre naturel, au bord du plus grand lac d’eau douce de France.

L’Académie Internationale de Musique est ouverte à tous, étudiants ou amateurs, sans limite d’âge. Elle offre des conditions exceptionnelles pour profiter pleinement d’un enseignement de qualité permettant aux stagiaires, encadrés par des enseignants de prestigieux conservatoires supérieur français et étrangers, de se préparer aux concours de niveaux nationaux ou internationaux mais également aux amateurs de perfectionner la pratique de leur instrument. Concerts, auditions, expositions, conférences… sur Hourtin et la Gironde.

+33 6 19 93 37 27

Hourtin

