26e vente aux enchères au profit de l’association La Source Garouste Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Hotel de l’industrie Paris, 9 décembre 2023 11:00, Paris.

Depuis 26 ans, l’association La Source Garouste, fondée et présidée par le peintre et sculpteur Gérard Garouste, s’appuie sur le soutien infaillible de nombreux artistes et créateurs. Designers, plasticiens, architectes, créateurs de mode… : ils sont chaque année une cinquantaine de créateurs à réinventer une pièce de design iconique. Leur engagement, sans cesse renouvelé, illustre leur créativité, leur imagination et leur générosité, valeurs chères à La Source Garouste. Pour cette 26e édition, 53 créateurs parmi lesquels Philippe Starck, Inga Sempé, Jean-Michel Wilmotte, Constance Guisset ou encore Hervé Van der Straeten, ont généreusement transformé la chaise Belleville créée par Ronan & Erwan Bouroullec.

Cette nouvelle édition peut également compter sur la participation de nouveaux créateurs engagés auprès de la Source Garouste, comme Isabelle Stanislas, Alexis Mabille, Mathieu Tran Nguyen ou Pierre Gonalons par exemple.

Les œuvres de la 26e vente aux enchères seront exposées durant trois jours du samedi 9 au lundi 11 décembre à la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Hôtel de l’industrie dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. La vente, dont le produit sera intégralement reversé à l’association La Source Garouste, se tiendra le lundi 11 décembre à 20h, sous le marteau de Frédéric Chambre de la maison Piasa, à la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Hôtel de l’industrie, et en live sur Piasa live et sur Drouot.com.

SSamuel Accoceberry

Reda Amalou

Berluti

Charlotte Bohn

Carlès & Demarquet

Franck Evennou

Claire Fanjul

Élise Fouin

Quentin Garel

Élizabeth Garouste

Gérard Garouste

Alice Gavalet

Christian Ghion

Pierre Gonalons

Marianne Guedin

Constance Guisset

Anne-Valérie Hash

Edgar Jayet

Mathias Kiss

Kvan x Berthier

Claire Lavabre

Mathieu Lehanneur

Jean-François Lesage

Arik Levy

Christian Louboutin

Alexis Mabille

Nicolas Marciano

Olivier Masmonteil

Jean-Guillaume Mathiaut

Dorothée Meilichzon

Camille Miceli – Pucci

Pierre Monestier

Chady Najem

NeM Architectes

Normal Studio

Prune Nourry

Julien Roos

Frédéric Ruyant

Jordane Saget

Inga Sempé

Isabelle Stanislas

Ara Starck

Philippe Starck

Studio Brichet Ziegler

Studio GGSV

Studio MHNA –

Marc Hertrich et Nicolas Adnet

Studio NOCOD

Mathieu Tran Nguyen

Hervé Van der Straeten

Aksel Varichon

Xavier Veilhan

Fabien Verschaere

Jean-Michel Wilmotte

Exposition des œuvres du samedi 9 au lundi 11 décembre 2023, de 11h à 19h,Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Hôtel de l’industrie,4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e

Vente aux enchères le 11 décembre à 20h, sous le marteau de Frédéric Chambre,maison Piasa, à la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale,Hôtel de l’industrie et en live sur Piasa live et Drouot.com

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Hotel de l’industrie 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris

Contact : https://www.lasourcegarouste.fr/actualites

Camille Miceli, PUCCI Puceli, 83 x 50 x 49 cm / NeM Architectures, Fursuit, 83 x 65 x 108 cm Camille Miceli, PUCCI Puceli, 83 x 50 x 49 cm / NeM Architectures, Fursuit, 83 x 65 x 108 cm