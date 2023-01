26E SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE Remiremont Remiremont OT REMIREMONT Remiremont Catégories d’Évènement: Remiremont

Vosges Remiremont La Semaine de la Photographie retrouve ses artistes et son public pour la 26e année. Créée en 1997, cette rencontre avec l’art de l’instantané reprend ses quartiers dans la cité des Chanoinesses du 2 au 12 février 2023. Au programme des expositions, diaporamas, projections cinématographiques et conférences en intérieur, mais aussi une Flânerie dans certaines rues et places de la ville pendant deux mois.

Programme complet en téléchargement sur le site de la Ville. +33 3 29 62 42 17 https://www.remiremont.fr/26e-semaine-de-la-photographie/ Photo : Martine HUIN

