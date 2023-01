26e salon des vignerons et de la gastronomie Aubagne Aubagne Catégories d’Évènement: 13784

Aubagne

26e salon des vignerons et de la gastronomie Aubagne, 10 mars 2023, Aubagne . 26e salon des vignerons et de la gastronomie Avenue des Paluds Centre de congrès Agora Z.I. Les Paluds II Aubagne 13784 Centre de congrès Agora Avenue des Paluds

2023-03-10 – 2023-03-12

Centre de congrès Agora Avenue des Paluds

Aubagne

13784 EUR 5 5 Nouveauté : une nocturne sera organisée le vendredi.

Le samedi toute la journée un œnologue vous prodiguera ses conseils gratuits avec 2 ateliers à 11 h et 16h.

62 vignerons producteurs-récoltants, 22 métiers de bouche et arts de la table seront présents.

Cette année, le Club apportera son aide financière à l’association Enfance et Cancer et au service pédiatrie de l’hôpital d’Aubagne Le Salon des vignerons et de la gastronomie du Lions Club d’Aubagne Garlaban est devenu le rendez-vous incontournable de tous les amateurs de gastronomie et vous permettra de combiner plaisir et générosité +33 4 42 18 08 10 http://www.salonduvin-lionsclub.com/ Centre de congrès Agora Avenue des Paluds Aubagne

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: 13784, Aubagne Autres Lieu Aubagne Z.I. Les Paluds II Adresse Aubagne 13784 Centre de congrès Agora Avenue des Paluds Ville Aubagne lieuville Centre de congrès Agora Avenue des Paluds Aubagne Departement 13784

Aubagne Z.I. Les Paluds II Aubagne 13784 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

26e salon des vignerons et de la gastronomie Aubagne 2023-03-10 was last modified: by 26e salon des vignerons et de la gastronomie Aubagne Aubagne Z.I. Les Paluds II 10 mars 2023 13784 Aubagne Avenue des Paluds Centre de congrès Agora Z.I. Les Paluds II Aubagne 13784

Aubagne 13784