26e Saison des Rencontres Interculturelles du 10e Mairie du 10e arrondissement, 6 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 6 au 26 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h

gratuit

La programmation de la 26e Saison des Rencontres Interculturelles du 10e intitulé “Contre vents et virus” s’inscrit dans le désir citoyen de continuer à vivre et à résister ensemble, dans la solidarité.

Un proverbe chinois dirait en guise de malédiction: “Puissiez-vous vivre des temps intéressants”.

L’histoire nous apprend que les époques intéressantes de l’humanité, comparées aux époques inintéressantes, sont propices à de nombreuses peurs, incertitudes mais aussi à de nouveaux objets d’intérêts, de rêves et de courage.

Face à un bouleversement de l’ordre établi, en sachant intimement que la transformation du monde est en train de s’opérer ici et maintenant mais sans notre contrôle, les citoyen.nes se préparent à un changement, sans pour autant perdre leur esprit critique.

Les seules lumières qui nous éclairent dans le tunnel anxiogène de l’histoire de l’humanité restent notre recherche de liberté, notre soif de vérité et notre volonté de porter les valeurs de la démocratie.

Avec le thème “Contre vents et virus” nous tentons de donner un petit aperçu de l’histoire récente de notre société et de nos questionnements concernant cette période de crise marquée par une maladie causée par les inégalités sociales et par la crise écologique.

La programmation de la 26e Saison des Rencontres Interculturelles du 10e s’inscrit dans ce désir citoyen de continuer à vivre et à résister ensemble, dans la solidarité.

Du lundi 6 au samedi 25 Septembre

à la Mairie du 10e

EXPOSITION : «CONTRE VENTS ET VIRUS»

Les associations d’Ensemble, nous sommes le 10e présentent des photographies, des peintures, des textes et des réalisations autour du thème.

Mardi 7 septembre 19h



à la Salle des fêtes de la Mairie du 10e

INAUGURATION DE LA SAISON AVEC O’DJILA !

Ensemble, nous sommes la 10e lance la 26e Saison des Rencontres Interculturelles avec la musique tzigane des Balkans !

Tantôt euphorique et festif, tantôt mélancolique, O’djila c’est la richesse de 4 talents venus d’ici et de là-bas. Une musique intense et colorée, aux accents slaves et manouches qui va nous réchauffer le cœur de leurs mélodies des Balkans. Reprenant la tradition de métissage culturel et musical des tziganes, le répertoire d’O’djila s’appuie sur les divers folklores des pays que le peuple Rom a traversé en y apportant sa sensibilité particulière.

Dimanche 12 septembre de 13h à 19h

au bord du canal Saint-Martin

LE VILLAGE INTERCULTUREL ET LE CONCERT

Lors du Forum des associations, de la démocratie et de la vie locale du 10e, nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble l’interculturalité et la liberté associative.

Mardi 14 septembre à 19h

à la Salle des Fêtes de la Mairie du 10e

CONFÉRENCE :

LÈPRE, PESTE, CHOLÉRA, COVID : LES PANDÉMIES AIMENT LE 10e !

Conférence proposée par Histoire et Vies du 10e. Souvent, pour parler de ce qui est désagréable, une expression indique qu’il faut choisir entre « la peste et le choléra ». Pour le quartier, il faut ajouter la lèpre et aujourd’hui, le Covid-19. Visiblement, les habitants du 10e ne sont pas les seuls à priser cet arrondissement. Cette conférence se fera en respectant la distanciation physique d’un mètre afin que les mots ne contaminent personne.

Jeudi 16 septembre à 19h



à la Médiathèque Françoise Sagan

DÉBAT – RENCONTRE : LA FABRIQUE DES PANDÉMIES / PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, UN IMPÉRATIF DE SANTÉ PLANÉTAIRE en présence de Marie-Monique ROBIN



ATTAC Paris Centre organise un débat rencontre autour du livre “La fabrique des Pandémies – Préserver la biodiversité, un impératif de santé planétaire” de Marie-Monique Robin avec la collaboration de Serge Morand, paru en Février 2021 aux éditions La Découverte, dans la collection Cahiers Libres.

Mobilisant de nombreux travaux et des entretiens inédits avec plus de soixante chercheurs du monde entier, le constat de ce livre est sans appel : la destruction des écosystèmes par la déforestation, l’urbanisation, l’agriculture industrielle et la globalisation économique menace directement la santé planétaire.

***

Samedi 18 septembre de 10h à 12h

Départ 10h Conservatoire des Arts-et-Métiers puis Salle A de la Mairie du 10e

BALADE URBAINE/CONFÉRENCE : DANS LES PAS DE SAINT MARTIN

Proposée par Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours, la balade aura comme départ le Conservatoire des Arts-et-Métiers (292 rue Saint-Martin) à 10 h et sera suivie d’une conférence intitulée « Saint Martin de Tours, guérisseur » à la Salle A de la Mairie du 10e à 11h. La balade se poursuivra jusqu’à l’église Saint-Martin-des-Champs (36 rue Albert-Thomas) pour une arrivée à 12 h.

Selon la tradition chrétienne saint Martin est invoqué contre le mal des ardents, la diarrhée et la dysenterie, les maladies de la peau, les malheurs engendrés par l’alcoolisme et il protège en particulier les épouses victimes de maris ivrognes.

***

Jeudi 23 septembre à 18h



à la Médiathèque Françoise Sagan

PROJECTION – DÉBAT : THE CONSTANT GARDENER



Amnesty International – Groupe La Fayette organise une projection-débat autour du film “The Constant Gardener” du célèbre réalisateur Fernando Meirelles, sorti en 2005. Adapté du best-seller homonyme de John le Carré, traduit en français sous le nom “La Constance du jardinier”(2000).

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin Paris 75010

4 : Château d'Eau (185m) 5 : Jacques Bonsergent (227m)



contact@ensemble10.fr https://ensemble10.fr/

Date complète :

Hélène Cardi/Mairie de Paris