26e festival Guitares du Monde Saint-André-les-Vergers, mardi 19 mars 2024.

26e festival Guitares du Monde Saint-André-les-Vergers Aube

Ce festival est une invitation au partage et à la rencontre, à la découverte de nouvelles esthétiques et aux métissages musicaux. La convivialité et l’esprit festif seront mis en avant avec une programmation de concerts en Before chaque soir à la Grange, l’ouverture du bar* avant et après chaque concert ainsi que la possibilité de se restaurer sur place.

Exposition photos

Philippe Rappeneau

Du 18 au 23 mars à La Grange et sur le parvis.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’accueil/billetterie et les soirs de concerts.

Les Before de la Grange

Concerts en entrée libre à 19h

Venez vivre un moment convivial avec les concerts en Before chaque soir.

Bar* et restauration sur place

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) Eur.

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-23

Espace Gérard Philipe / La Grange

Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

