Plus de 45 producteurs viendront rythmer le week-end en partageant leur savoir-faire et présentant leurs produits au public : les fromages AOP français, cidres, pommeau, Calvados, huiles d’olive, viandes racées… ### Une région invitée : La Bourgogne Franche-Comté Le Festival des AOC-AOP de Cambremer invite cette année la région Bourgogne Franche-Comté à partager ses savoir-faire, avec ses fromages et ses vins caractéristiques, disponibles à la dégustation et à la vente et cuisinés dans leur food-truck régional ! ### Un parrain : Benjamin Roffet Meilleur sommelier de France 2010 et meilleur ouvrier de France 2011 en sommellerie (une double distinction que peu possèdent !), Benjamin Roffet est aujourd’hui le sommelier du célèbre restaurant étoilé Le Jules Verne à Paris. Il viendra partager sa passion pour les cidres, poirés et pommeaux lors de rencontres et nous livrera ses secrets en accords cidre et fromage !

Au programme du Festival AOC-AOP cette année : deux jours de découvertes et de rencontres autour des produits de la région et de France labellisés AOC-AOP. Région invitée : la Bourgogne Franche-Comté.

