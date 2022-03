26e Festival de Pâques : Vivaldi, Cavalli, Provenzale, Viviani, Schürmann, Pallavicino, Philidor, Marais, Cardinal Destouches, de Bottis Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

26e Festival de Pâques : Vivaldi, Cavalli, Provenzale, Viviani, Schürmann, Pallavicino, Philidor, Marais, Cardinal Destouches, de Bottis Deauville, 16 avril 2022, Deauville.

Deauville Calvados Deauville Autour de la personnalité et de la voix rayonnante de Lea Desandre, un florilège baroque conçu pour elle par le prince des luthistes Thomas Dunford. LES MUSICIENS Léa Desandre – mezzo-soprano

Ensemble Jupiter

Thomas Dunford – luth et direction LE PROGRAMME Amazone FRANCESCO PROVENZALE (1624-1704)

Lo schiavo di sua moglie (1671)

« Non posso far » FRANCESCO CAVALLI (1602-1676)

Ercole amante (1662)

Sinfonia

FRANCESCO PROVENZALE

Lo schiavo di sua moglie

« Lascatemi morir, stelle crudeli » GIOVANNI BUONAVENTURA VIVIANI (1638-1693)

Mitilene, regina delle amazzoni (1681)

« Muove il piè, furia d’Averno » GEORG CASPAR SCHÜRMANN (1672-1751)

Die getreue Alceste (1719)

Sinfonia pour la tempête CARLO PALLAVICINO (VERS 1630-1688)

L’Antiope (1690)

« Vieni, corri, volami in braccio »

« Sdegni furori barbari » DANICAN PHILIDOR (1652-1730)

Les Amazones (1700)

Marche

Thalestris

Marche MARIN MARAIS (1656-1728)

Suite d’un goût étranger (1717)

XVI : L’Américaine (arr. Thomas Dunford) ANDRÉ CARDINAL DESTOUCHES (1672-1749)

Marthésie, première reine des amazones (1699)

« Ô Mort ! Ô triste mort » MARIN MARAIS

Pièces de viole, troisième livre (1711)

Suite IV : Plainte ANDRÉ CARDINAL DESTOUCHES

Marthésie, première reine des amazones

« Quels coups me réservait la colère céleste » *** ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Ercole sul Termodonte RV 710 (1723)

Sinfonia : I. Allegro GIUSEPPE DE BOTTIS (1678-1753)

Mitilene, regina delle amazzoni (1707)

« Che farai misero core » GEORG CASPAR SCHÜRMANN

Die getreue Alceste

« Non ha fortuna il pianto moi » ANTONIO VIVALDI

Ercole sul Termodonte

Sinfonia : II. Andante GIUSEPPE DE BOTTIS

Mitilene Regina delle amazzoni

« Lieti fiori, erbe odorose » ANTONIO VIVALDI

Ercole sul Termodonte

Sinfonia : III. Allegro

« Onde chiare che sussurate »

