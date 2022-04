26e Festival de Pâques : Schubert, Mendelssohn Deauville, 7 mai 2022, Deauville.

26e Festival de Pâques : Schubert, Mendelssohn Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville

2022-05-07 20:00:00 – 2022-05-07 Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot

Deauville Calvados

Ces deux exceptionnelles paires d’amis, de pianistes et de quatuors, à la ville et au Festival comptent parmi les musiciens les plus ancrés depuis dix ans dans notre aventure deauvillaise. En pleine maturité artistique, les voici une fois de plus réunis pour un programme de clôture digne de leurs multiples talents et de leur jeunesse fervente.

LES MUSICIENS

Quatuor Hanson

Quatuor Hermès

Gullaume Bellom

Ismaël Margain

LE PROGRAMME

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Huit Variations sur un thème original pour piano à quatre mains, D. 813

Lebensstürme, Allegro pour piano à quatre mains, D. 947

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)

Allegro brillant pour piano à quatre mains op. 92

***

FELIX MENDELSSOHN

Octuor à cordes op. 20

Ces deux exceptionnelles paires d’amis, de pianistes et de quatuors, à la ville et au Festival comptent parmi les musiciens les plus ancrés depuis dix ans dans notre aventure deauvillaise. En pleine maturité artistique, les voici une fois de plus…

+33 1 56 54 14 80 https://musiqueadeauville.com/

Ces deux exceptionnelles paires d’amis, de pianistes et de quatuors, à la ville et au Festival comptent parmi les musiciens les plus ancrés depuis dix ans dans notre aventure deauvillaise. En pleine maturité artistique, les voici une fois de plus réunis pour un programme de clôture digne de leurs multiples talents et de leur jeunesse fervente.

LES MUSICIENS

Quatuor Hanson

Quatuor Hermès

Gullaume Bellom

Ismaël Margain

LE PROGRAMME

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Huit Variations sur un thème original pour piano à quatre mains, D. 813

Lebensstürme, Allegro pour piano à quatre mains, D. 947

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)

Allegro brillant pour piano à quatre mains op. 92

***

FELIX MENDELSSOHN

Octuor à cordes op. 20

Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville

dernière mise à jour : 2022-04-11 par