2022-04-23 – 2022-04-23

Chef-d’œuvre de Schumann, son immense concerto pour violon n’est pourtant jamais devenu un « tube » comme son concerto pour piano. Nul doute que les talents associés de Pierre Fouchenneret, Jean Deroyer et son orchestre normand rendront justice à cette page d’une intériorité aussi fiévreuse qu’exaltante.

La lancinante œuvre contemporaine d’Arvo Pärt et le toujours explosif Mozart de sa célébrissime « 40e » encadreront idéalement le si mystérieux et émouvant Schumann.

LES MUSICIENS

Pierre Fouchenneret – violon

Orchestre régional de Normandie

Jean Deroyer – direction

LE PROGRAMME

ARVO PÄRT (1935-)

In spe (2010)

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Concerto pour violon et orchestre WoO 23*

***

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Symphonie n° 40 K. 550

* Le Concerto sera enregistré en vue d’un cycle Schumann à paraître chez B Records dans la collection

« Deauville Live ».

