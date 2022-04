26e Festival de Pâques : Mozart, Schumann, Bruckner, 6 mai 2022, .

26e Festival de Pâques : Mozart, Schumann, Bruckner

2022-05-06 – 2022-05-06

Immense symphoniste, Bruckner ne confia ses états d’âme qu’une seule fois à la musique de chambre, et ce fut un chef-d’œuvre audacieux, grave et poignant. L’équipe réunie autour de Lise Berthaud, figure emblématique de tous nos festivals, constitue depuis dix ans le noyau le plus fertile et le plus accompli de notre résidence deauvillaise. En exergue de l’immense quintette, deux autres chefs-d’œuvre classique et romantique qu’on ne se lasse pas de redécouvrir.

LES MUSICIENS

Pierre Fouchenneret – violon

Vassily Chmykov – violon

Lise Berthaud

Paul Zientara

Victor Julien-Lafferrière – violoncelle

Théo Fouchenneret – piano

LE PROGRAMME

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Quatuor pour piano et cordes K. 478

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Sonate pour violon et piano n° 1 op. 105

***

ANTON BRUCKNER (1824-1896)

Quintette à cordes WAB 112

Immense symphoniste, Bruckner ne confia ses états d’âme qu’une seule fois à la musique de chambre, et ce fut un chef-d’œuvre audacieux, grave et poignant. L’équipe réunie autour de Lise Berthaud, figure emblématique de tous nos festivals, constitue depuis dix ans le noyau le plus fertile et le plus accompli de notre résidence deauvillaise. En exergue de l’immense quintette, deux autres chefs-d’œuvre classique et romantique qu’on ne se lasse pas de redécouvrir.

