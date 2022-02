26e Festival de Pâques : Mozart Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

26e Festival de Pâques : Mozart Deauville, 30 avril 2022, Deauville. 26e Festival de Pâques : Mozart Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville

2022-04-30 20:00:00 – 2022-04-30 Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot

Deauville Calvados LES MUSICIENS Théotime Langlois de Swarte

Sophie de Bardonnèche – violon

Mathurin Bouny – alto

Hanna Salzenstein – violoncelle

Hugo Abraham – contrebasse

Justin Taylor – clavecin et pianoforte LE PROGRAMME WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Concerto pour clavecin, deux violons et violoncelle K. 107 (II), d’après la Sonate op. 5 n° 2 de

Johann Christian Bach Quatuor à cordes n° 11 K. 171

Concerto pour clavecin, deux violons et violoncelle K. 107 (II), d’après la Sonate op. 5 n° 3 de

Johann Christian Bach ***

Fantaisie pour pianoforte K. 397

Concerto pour pianoforte et quatuor à cordes K. 414 LES MUSICIENS Théotime Langlois de Swarte

Sophie de Bardonnèche – violon

Mathurin Bouny – alto

Hanna Salzenstein – violoncelle

Hugo Abraham – contrebasse

Justin Taylor – clavecin et pianoforte LE PROGRAMME WOLFGANG AMADEUS MOZART… +33 1 56 54 14 80 https://musiqueadeauville.com/ LES MUSICIENS Théotime Langlois de Swarte

Sophie de Bardonnèche – violon

Mathurin Bouny – alto

Hanna Salzenstein – violoncelle

Hugo Abraham – contrebasse

Justin Taylor – clavecin et pianoforte LE PROGRAMME WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Concerto pour clavecin, deux violons et violoncelle K. 107 (II), d’après la Sonate op. 5 n° 2 de

Johann Christian Bach Quatuor à cordes n° 11 K. 171

Concerto pour clavecin, deux violons et violoncelle K. 107 (II), d’après la Sonate op. 5 n° 3 de

Johann Christian Bach ***

Fantaisie pour pianoforte K. 397

Concerto pour pianoforte et quatuor à cordes K. 414 Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot Ville Deauville lieuville Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville Departement Calvados

Deauville Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

26e Festival de Pâques : Mozart Deauville 2022-04-30 was last modified: by 26e Festival de Pâques : Mozart Deauville Deauville 30 avril 2022 Calvados Deauville

Deauville Calvados