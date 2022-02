26e Festival de Pâques : Kurtág, Enesco, Lutosƚawski, Flosman, Ligeti, Escaich Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

26e Festival de Pâques : Kurtág, Enesco, Lutosƚawski, Flosman, Ligeti, Escaich Deauville, 18 avril 2022, Deauville. 26e Festival de Pâques : Kurtág, Enesco, Lutosƚawski, Flosman, Ligeti, Escaich Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville

2022-04-18 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-18 Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot

Deauville Calvados LES MUSICIENS La Fresque – ensemble à vents

Jonas Vitaud – piano LE PROGRAMME GYÖRGY KURTÁG (1926-)

Quintette pour instruments à vents opus 2 (1959) GEORGES ENESCO (1881-1955)

Burlesque pour piano, extrait des Pièces impromptues opus 18 (1916) WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913-1994)

Bukoliki pour piano (1952) OLDŘICH FLOSMAN (1925-1998)

Sonate pour vents et piano (1970) *** GYÖRGY LIGETI (1923-2006)

Dix Pièces pour quintette à vent (1968)

Étude pour piano n° 6 « Automne à Varsovie » (1985) THIERRY ESCAICH (1965-)

Mecanic Song pour quintette à vent et piano (2006) LES MUSICIENS La Fresque – ensemble à vents

Jonas Vitaud – piano LE PROGRAMME GYÖRGY KURTÁG (1926-)

Quintette pour instruments à vents opus 2 (1959) GEORGES ENESCO (1881-1955)

Burlesque pour piano, extrait des Pièces impromptues opus 18… +33 1 56 54 14 80 https://musiqueadeauville.com/ LES MUSICIENS La Fresque – ensemble à vents

Jonas Vitaud – piano LE PROGRAMME GYÖRGY KURTÁG (1926-)

Quintette pour instruments à vents opus 2 (1959) GEORGES ENESCO (1881-1955)

Burlesque pour piano, extrait des Pièces impromptues opus 18 (1916) WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913-1994)

Bukoliki pour piano (1952) OLDŘICH FLOSMAN (1925-1998)

Sonate pour vents et piano (1970) *** GYÖRGY LIGETI (1923-2006)

Dix Pièces pour quintette à vent (1968)

Étude pour piano n° 6 « Automne à Varsovie » (1985) THIERRY ESCAICH (1965-)

Mecanic Song pour quintette à vent et piano (2006) Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot Ville Deauville lieuville Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville Departement Calvados

Deauville Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

26e Festival de Pâques : Kurtág, Enesco, Lutosƚawski, Flosman, Ligeti, Escaich Deauville 2022-04-18 was last modified: by 26e Festival de Pâques : Kurtág, Enesco, Lutosƚawski, Flosman, Ligeti, Escaich Deauville Deauville 18 avril 2022 Calvados Deauville

Deauville Calvados