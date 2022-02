26e Festival de Pâques : Grieg, Messian Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

26e Festival de Pâques : Grieg, Messian Deauville, 29 avril 2022, Deauville. 26e Festival de Pâques : Grieg, Messian Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville

2022-04-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-29 Salle Elie-de-Brignac 32 avenue Hocquart de Turtot

Deauville Calvados Deauville LES MUSICIENS Raphaëlle Moreau – violon

Raphaël Sévère – clarinette

Edgar Moreau – violoncelle

David Kadouch – piano LE PROGRAMME EDVARD GRIEG (1843-1907)

Sonate pour violoncelle et piano op. 36 ***

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992)

