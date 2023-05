26e Festival de l’Imaginaire Cité internationale des arts, 1 juin 2023, Paris.

Du jeudi 01 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023 :

.Tout public. payant

Comment acheter vos places ?

• En ligne en cliquant sur le lien de billetterie ci-dessous

• Auprès des magasins Fnac

• Au guichet le jour même

• Auprès du Théâtre de la Ville pour le concert de l’Ensemble Nadjiyé Bututchi (samedi 3 juin à 16h)

Le Festival de l’Imaginaire s’invite au printemps ! Musiques, danses, théâtres, rencontres : rendez-vous du 1er au 11 juin au théâtre de l’Alliance Française et dans les lieux partenaires pour fêter la diversité des formes d’expression artistique du monde entier !

Créé en 1997 par la Maison des Cultures du Monde, le Festival de l’Imaginaire offre une scène ouverte aux peuples et civilisations du monde contemporain et à leurs formes d’expression les moins connues ou les plus rares, contribuant au dialogue, à la coopération internationale et à la défense de la diversité culturelle.

Réalisé avec l’appui de partenaires nationaux et internationaux, le Festival de l’Imaginaire est une occasion unique de découvrir grands maîtres de la tradition et jeunes artistes dans les domaines de la musique, de la danse et des performances rituelles, dans l’envie de partager avec le public l’étonnante richesse des formes d’expression de l’humanité. Savants ou populaires, minimalistes ou sophistiqués, les spectacles, concerts et expositions du festival sont pour la plupart inédits en France ; d’autres reviennent pour satisfaire le désir de découverte des jeunes générations ou révéler de nouveaux talents. Rencontres et ateliers autour de la programmation permettent de s’adresser à tous les publics.

Le festival est aussi un espace de réflexion. Colloques, tables rondes et conférences, interrogent nos repères et élargissent notre vision du monde.

Cité internationale des arts 18 rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Contact : http://www.festivaldelimaginaire.com 01 45 44 72 30 https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://maisondesculturesdumonde.festik.net/

MCM 26e Festival de l’Imaginaire