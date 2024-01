BALÈTI OCCITAN 26A Rue Victor Hugo Grenade, samedi 16 mars 2024.

Grenade Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Un bal occitan, avec « Garonnette », un groupe toulousain de musique traditionnelle pour danser !

Les instruments traditionnels : accordéons diatoniques, vielles et violons, côtoient flûtes traversières, clarinettes et guitares. Nous vous invitons à danser en ronde, et en couple !

10 EUR.

26A Rue Victor Hugo FOYER RURAL

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



