CONCERT DE SOLIDARITÉ 26A Rue Victor Hugo Grenade, samedi 20 janvier 2024.

Grenade Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

Venez vibrer pour les « Filles à Papa », et danser sur l’énergique « Gisanga » !

Ces deux groupes s’engagent, et offrent leurs voix pour soutenir la cause des migrants.

26A Rue Victor Hugo FOYER RURAL

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2024-01-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE