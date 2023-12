LES SOUVENIRS PASSENT À TABLE ! 26a rue Victor Hugo Grenade, 13 janvier 2024, Grenade.

Grenade Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-13

3 bidouilleuses de souvenirs : Ondée, Giboulée et Tornade, déboulent avec leurs valises, déroulent leur jeu de marelle et déballent leur bric-à-brac..

Leur défi ?

Que chacun.e reparte avec des souvenirs ravigotés, redorés, remplumés, rafistolés, recoiffés, rempotés, revigorés, …

Munies de leurs objets de tous les jours, ces personnages fantasques confient avec humour des moments savoureux de leur vie, et dans leur élan, invitent le public à évoquer un souvenir.

Avec ce trio pétillant d’exploratrices du quotidien, la mémoire se fabrique ici, maintenant, avec vous, et se modifie à vue d’oeil …

Spectacle sensible, intimiste et rafraîchissant !

EUR.

26a rue Victor Hugo FOYER RURAL

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



