Les apéros des Halles 2690 Route des Milles Éguilles, 15 septembre 2023, Éguilles.

Éguilles,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir le talentueux Mathieu Pirro, pour un concert Piano-voix, autour d’un verre, de tapas, ou d’un repas entre amis..

2023-09-15 19:30:00 fin : 2023-09-15 . .

2690 Route des Milles Les Halles 1889

Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the talented Mathieu Pirro, for a Piano-voice concert, over a drink, tapas or a meal with friends.

Venga a descubrir al talentoso Mathieu Pirro, en un concierto de piano y voz, tomando una copa, tapeando o comiendo entre amigos.

Erleben Sie den talentierten Mathieu Pirro bei einem Piano-Voice-Konzert, bei einem Glas, Tapas oder einem Essen mit Freunden.

