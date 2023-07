Repas concert Clem The Voice 2023 2690 route des milles Éguilles, 22 juillet 2023, Éguilles.

Éguilles,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir l’incroyable voix de Clem, candidate The Voice 2023, autour d’un dîner concert..

2023-07-22 19:30:00 fin : 2023-07-22 . .

2690 route des milles Restaurant le Comptoir d’Entrecasteaux

Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the incredible voice of Clem, The Voice 2023 candidate, over a dinner concert.

Ven a descubrir la increíble voz de Clem, concursante de La Voz 2023, en una cena-concierto.

Erleben Sie die unglaubliche Stimme von Clem, Kandidatin von The Voice 2023, bei einem Dinnerkonzert.

Mise à jour le 2023-07-17 par Provence Tourisme