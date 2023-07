Exposition « New-York outre-argentique » de Patrick Romieu 2690 Route des Milles Éguilles, 19 juillet 2023, Éguilles.

Éguilles,Bouches-du-Rhône

Patrick Romieu réalise ses premiers clichés à 14 ans lors d’un voyage à New York..

2023-07-19 18:30:00 fin : 2023-08-30 08:00:00. .

2690 Route des Milles les halles 1889

Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Patrick Romieu took his first photographs at the age of 14 during a trip to New York.

Patrick Romieu tomó sus primeras fotografías a los 14 años durante un viaje a Nueva York.

Patrick Romieu machte seine ersten Aufnahmen im Alter von 14 Jahren während einer Reise nach New York.

