EGUILLES Vernissage NEW-YORK de Patrick Romieu 2690 Route des Milles Éguilles, 19 juillet 2023, Éguilles. Éguilles,Bouches-du-Rhône Vernissage d’exposition NEW-YORK

Apéritif offert dès 18h30.

2023-07-19 18:30:00 fin : 2023-07-19 23:00:00. .

NEW-YORK exhibition opening

Aperitif offered from 6:30 pm Inauguración de la exposición NEW-YORK

Aperitivo a partir de las 18.30 h Vernissage der Ausstellung NEW-YORK

Angebotener Aperitif ab 18.30 Uhr

