Les apéros des Halles – Dj Set by Dima 2690 Route des Milles Éguilles, 14 juillet 2023, Éguilles.

Éguilles,Bouches-du-Rhône

Les apéros des Halles : APEROMIX

Changez du traditionnel feu d’artifice et venez enflammer le dancefloor sur les sons de DJ Dima et vous régaler !.

2023-07-14 19:30:00 fin : 2023-07-14 00:30:00. .

2690 Route des Milles Les Halles 1889

Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Halles aperitifs: APEROMIX

Make a change from the traditional fireworks display and fire up the dancefloor to the sounds of DJ Dima!

Aperitivo en Les Halles: APEROMIX

Olvídese de los tradicionales fuegos artificiales y venga a bailar al ritmo de DJ Dima

Les apéros des Halles: APEROMIX

Abwechslung zum traditionellen Feuerwerk: Bringen Sie zu den Klängen von DJ Dima den Dancefloor zum Glühen und lassen Sie es sich schmecken!

Mise à jour le 2023-07-10 par Provence Tourisme