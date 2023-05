Baptême Capoeira 267 r du Mont Blanc, 16 juin 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

3 journées autour de la Capoeira. Au programme : démonstrations, percussions, cours adultes.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

267 r du Mont Blanc Espace Olca – Salle de congrès/séminaires/spectacles

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



3 days of Capoeira. On the program: demonstrations, percussion, adult classes, etc.

3 días de Capoeira. En el programa: demostraciones, percusión, clases para adultos, etc.

3 Tage rund um die Capoeira. Auf dem Programm stehen: Vorführungen, Percussion, Erwachsenenkurse

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc