Spectacle de danse « En équilibre » 267 r du Mont Blanc, 10 juin 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Danse streetdance/streetjazz

Spectacle de fin d’année des élèves de l’association Alti’move.

Buvette sur place: sucré, salé, boissons

Ouverture des portes 18h30.

2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 22:00:00. EUR.

267 r du Mont Blanc Espace Olca – Salle de congrès/séminaires/spectacles

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Streetdance/streetjazz dance

End-of-year show by students of the Alti’move association.

Refreshments on site: sweet, savoury, drinks

Doors open at 6:30pm

Streetdance/streetjazz

Espectáculo de fin de curso de los alumnos de la asociación Alti’move.

Bar de refrescos in situ: dulces, salados, bebidas

Apertura de puertas a las 18.30

Tanz Streetdance/Streetjazz

Jahresabschlussshow der Schüler des Vereins Alti’move.

Getränke vor Ort: Süßes, Salziges, Getränke

Öffnung der Türen 18.30 Uhr

