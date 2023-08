RENCONTRE AUTEURS DU COIN 267 Avenue de Lodève ESPACE COSMO Gignac, 16 septembre 2023, Gignac.

Gignac,Hérault

La librairie Le coin de la page invite 15 auteurs d’ici qui viendront présenter leurs livres installés devant la libraire. Moment de convivialité, d’échange et de dédicace ! On y trouvera de la littérature, de la SF, des romans et albums jeunesse, de la poésie, de l’histoire ….

2023-09-16 15:30:00 fin : 2023-09-16 18:30:00. EUR.

267 Avenue de Lodève

ESPACE COSMO

Gignac 34150 Hérault Occitanie



The bookshop Le coin de la page invites 15 local authors to present their books in front of the bookshop. A moment of conviviality, exchange and signing! You’ll find literature, SF, children’s novels and albums, poetry, history…

La librería Le coin de la page invita a 15 autores locales a presentar sus libros delante de la librería. Será una gran oportunidad para conocerlos, charlar y firmar libros Encontrará literatura, ciencia ficción, novelas y álbumes infantiles, poesía, historia…

Die Buchhandlung Le coin de la page lädt 15 Autoren von hier ein, die ihre vor der Buchhandlung aufgestellten Bücher vorstellen werden. Ein Moment der Geselligkeit, des Austauschs und der Signierstunden! Es werden Literatur, SF, Jugendromane und -alben, Poesie, Geschichte … zu finden sein.

