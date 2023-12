Marché de Noël des créateurs – Fouleix – 16/17 Décembre 2023 265 route des fraises Fouleix Catégories d’Évènement: Dordogne

Céramiques – Arts visuels – Petite brocande.

265 route des fraises Bohème des Champs

Fouleix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Marché de Noël des Créateurs – Local

Ceramics – Visual arts – Small-scale flea market Mercado navideño de creadores – Local

Cerámica – Artes visuales – Pequeño rastro Weihnachtsmarkt der Schöpfer – Lokales

Heure : 15:00

