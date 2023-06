French Retro Ride 265 Route de la Carrière Loupiac, 12 juin 2023, Loupiac.

Loupiac,Lot

French Retro Ride, l’Expérience authentique à moto !

(Location Royal Enfield / side-car Mash, Initiation side-car, Séjour avec hébergement, Balade accompagnée)

French Retro Ride vous fait plonger dans la culture moto retro et du side-car dès le premier pied posé dans notre showroom dédié. Idéalement située pour découvrir les plaisirs touristiques et culturels du Périgord et du Lot, French Retro Ride est une invitation au voyage au cœur des décors spectaculaires de la Vallée de Dordogne, terre d’histoire et de gastronomie. Si vous êtes en quête d’une échappée dans une ambiance conviviale, laissez-vous porter par l’expérience intégrale entièrement guidée et adaptée à vos envies..

à 09:00:00. 190 EUR.

265 Route de la Carrière Maison des Chandelles

Loupiac 46350 Lot Occitanie



French Retro Ride, the authentic motorcycle experience !

(Royal Enfield / Mash sidecar rental, Sidecar initiation, Stay with accommodation, Accompanied ride)

French Retro Ride makes you dive into the retro motorcycle and sidecar culture as soon as you step into our dedicated showroom. Ideally located to discover the tourist and cultural pleasures of the Périgord and the Lot, French Retro Ride is an invitation to travel in the heart of the spectacular scenery of the Dordogne Valley, land of history and gastronomy. If you are looking for an escape in a friendly atmosphere, let yourself be carried away by the fully guided experience adapted to your desires.

French Retro Ride, ¡Una experiencia en moto! Desde un simple alquiler hasta una experiencia completa, French Retro Ride te sumergirá en la cultura de las motos retro y los sidecares en cuanto entres en nuestra sala de exposiciones. Idealmente situado para descubrir los placeres turísticos y culturales del Périgord y del Lot, French Retro Ride es una invitación a recorrer los espectaculares paisajes del Valle del río Dordogne, tierra de historia y gastronomía. Si buscas una escapada en un ambiente agradable, déjate llevar por la experiencia totalmente guiada y adaptada a tus deseos.

French Retro Ride, die authentische Erfahrung auf dem Motorrad!

(Vermietung Royal Enfield / Mash-Seitenwagen, Einführung in den Seitenwagen, Aufenthalt mit Unterkunft, Begleitete Ausfahrt)

French Retro Ride lässt Sie in die Kultur der Retro-Motorräder und Seitenwagen eintauchen, sobald Sie den ersten Fuß in unseren Showroom gesetzt haben. French Retro Ride ist ideal gelegen, um die touristischen und kulturellen Freuden des Périgord und des Lot zu entdecken, und lädt Sie zu einer Reise in die spektakuläre Kulisse des Dordogne-Tals ein, einem Land der Geschichte und der Gastronomie. Wenn Sie auf der Suche nach einer Flucht in einer geselligen Atmosphäre sind, lassen Sie sich von einem ganzheitlichen Erlebnis tragen, das vollständig geführt und auf Ihre Wünsche abgestimmt ist.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Vallée de la Dordogne