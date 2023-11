Soirée musicale 264 Rue de la Mère Dieu Amilly, 20 décembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Soirée musicale à l’espace Jean Vilar organisée par l’école de musique d’Amilly..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

264 Rue de la Mère Dieu

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Musical evening at Espace Jean Vilar organized by the Amilly music school.

Velada musical en el Espace Jean Vilar organizada por la escuela de música Amilly.

Musikalischer Abend im Espace Jean Vilar, organisiert von der Musikschule Amilly.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT MONTARGIS