Journée magique pour les enfants 264 Rue de la Mère Dieu Amilly, 9 décembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Venez assister à différentes animations pour les enfants et à un spectacle de magie pour terminer l’après-midi..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

264 Rue de la Mère Dieu

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and enjoy a variety of activities for children, and a magic show to round off the afternoon.

Venga y disfrute de una serie de entretenimientos para niños y un espectáculo de magia como colofón de la tarde.

Erleben Sie verschiedene Animationen für Kinder und eine Zaubershow zum Abschluss des Nachmittags.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT MONTARGIS