Echappée viennoise avec Julien Chauvin, Victor Julien-Laferrière & Justin Taylor 264 Rue de la Mère Dieu Amilly, 24 septembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Retrouvez Julien Chauvin, Justin Taylor et Victor Julien-Laferrière qui vous feront voyager jusqu’à Vienne à travers leur violon, violoncelle et piano..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . 13 EUR.

264 Rue de la Mère Dieu

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Julien Chauvin, Justin Taylor and Victor Julien-Laferrière will take you on a journey to Vienna with their violin, cello and piano.

Acompañe a Julien Chauvin, Justin Taylor y Victor Julien-Laferrière en un viaje a Viena con su violín, su violonchelo y su piano.

Treffen Sie Julien Chauvin, Justin Taylor und Victor Julien-Laferrière, die Sie mit ihrer Geige, ihrem Cello und ihrem Klavier auf eine Reise nach Wien mitnehmen.

