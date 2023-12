Jazz en Balade – Techer Dubilé 5tet 263 Route de l’école Saint-Hilaire-de-la-Noaille, 16 décembre 2023 19:30, Saint-Hilaire-de-la-Noaille.

Saint-Hilaire-de-la-Noaille,Gironde

Soirée-concerts conviviale avec deux concerts, buvette et assiettes gourmandes ! La saison « hors les murs » Jazz en Balade permet de passer des soirées conviviales, de découvrir des artistes d’horizons différents, tous issus d’une racine commune : le jazz. Et pour chaque événement, une classe jazz du collège de Monségur anime la première partie de soirée. Swing bop funk ! Un hommage Swing bop funk aux deux excellents trombonistes Jay Jay Johnson et Kaï Winding. Le Quintet enchaîne des extraits de leur groupe préféré des années 60, mais pas que, Baptiste Techer Et Cyril Dubilé revisitent ce répertoire, à l’image de ce qui se pratique aujourd’hui à la Nouvelle Orléans ou à New York, entre swing, bop et funk, standards et compositions de leur cru..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 23:30:00. EUR.

263 Route de l’école Mairie

Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Convivial concert evenings with two concerts, refreshment bar and gourmet plates! The « hors les murs » Jazz en Balade season is an opportunity to spend convivial evenings, discovering artists from different horizons, all stemming from a common root: jazz. And for each event, a jazz class from Monségur high school plays the first part of the evening. Swing bop funk! A Swing bop funk tribute to the two great trombonists Jay Jay Johnson and Kaï Winding. The Quintet plays excerpts from their favorite band of the 60s, but not only that: Baptiste Techer and Cyril Dubilé revisit this repertoire, in the image of what is practiced today in New Orleans or New York, between swing, bop and funk, standards and compositions of their own.

Una velada de convivencia con dos conciertos, refrescos y platos gastronómicos La temporada « hors les murs » Jazz en Balade es una buena manera de pasar una velada agradable, descubriendo artistas de horizontes diferentes, todos con una raíz común: el jazz. Y para cada evento, una clase de jazz del colegio Monségur interpreta la primera parte de la velada. ¡Swing bop funk! Un homenaje Swing bop funk a los dos grandes trombonistas Jay Jay Johnson y Kaï Winding. El quinteto toca extractos de su banda favorita de los años 60, pero no sólo eso: Baptiste Techer y Cyril Dubilé revisitan este repertorio, a imagen de lo que se toca hoy en Nueva Orleans o Nueva York, entre swing, bop y funk, estándares y composiciones propias.

Geselliger Konzertabend mit zwei Konzerten, Getränkestand und Feinschmeckertellern! Die Saison « hors les murs » Jazz en Balade ermöglicht es, gesellige Abende zu verbringen und Künstler mit unterschiedlichen Hintergründen zu entdecken, die alle auf eine gemeinsame Wurzel zurückgehen: den Jazz. Und bei jeder Veranstaltung gestaltet eine Jazzklasse des Collège de Monségur den ersten Teil des Abends. Swing bop funk! Eine Swing bop funk-Hommage an die beiden hervorragenden Posaunisten Jay Jay Johnson und Kaï Winding. Das Quintett reiht Auszüge ihrer Lieblingsband aus den 60er Jahren aneinander, aber nicht nur das: Baptiste Techer und Cyril Dubilé revidieren dieses Repertoire, nach dem Vorbild dessen, was heute in New Orleans oder New York praktiziert wird, zwischen Swing, Bop und Funk, Standards und eigenen Kompositionen.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT de l’Entre-deux-Mers