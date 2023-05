Soirée italienne 26130 St Paul trois châteaux, 9 juin 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Un DJ italo disco mettra l’ambiance tout au long de la soirée. Un repas italien vous sera servi. Ambiance assurée !.

2023-06-09 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-09 00:00:00. .

26130 St Paul trois châteaux Le Courreau

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An Italian disco DJ will set the mood throughout the evening. An Italian meal will be served. Atmosphere guaranteed!

Una discoteca italiana amenizará la velada. Se servirá una comida italiana. Ambiente garantizado

Ein Italo-Disco-DJ wird den ganzen Abend lang für Stimmung sorgen. Es wird Ihnen ein italienisches Essen serviert. Stimmung garantiert!

