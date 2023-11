Festival du jeu 26110 Aubres Aubres, 18 novembre 2023, Aubres.

Aubres,Drôme

Le comité des fêtes d’Aubres organise en commun avec l’APE d’Aubres leur premier festival du jeu ! Tout le monde peut y venir..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

26110 Aubres salle polyvalente

Aubres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Aubres Comité des fêtes and the APE d’Aubres are organizing their first games festival! Everyone is welcome.

El Comité de Fiestas de Aubres y el APE de Aubres organizan su primer festival de juegos Todo el mundo es bienvenido.

Der Festausschuss von Aubres organisiert gemeinsam mit der EV von Aubres ihr erstes Spielefestival! Jeder kann kommen.

