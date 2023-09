Benoît Charrier – Les fées du logis » Le cueilleur de voeux » 261 Rue Du Vieux Chateau Dizy, 27 septembre 2023, Dizy.

Dizy,Marne

A 15h00 à la médiathèque de Dizy

Réservation au 03 26 55 99 62

la séance sera suivie d’un goûter.

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . .

261 Rue Du Vieux Chateau Médiathèque

Dizy 51530 Marne Grand Est



3:00 p.m. at the Dizy media library

Reservations on 03 26 55 99 62

the session will be followed by a snack

15.00 h en la biblioteca multimedia Dizy

Reservas en el 03 26 55 99 62

la sesión irá seguida de un refrigerio

Um 15:00 Uhr in der Mediathek von Dizy

Reservierung unter 03 26 55 99 62

im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen Imbiss

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts