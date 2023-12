Projections au Centre Socio-Culturel 261 Avenue du Comtat Mollégès, 26 décembre 2023, Mollégès.

Mollégès Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-26

Venez assister à des séances de cinéma au Centre Socio-Culturel de Mollégès.

Séances organisées par la municipalité grâce à l’association Ciné 83..

Venez assister à deux séances de cinéma au Centre Socio-Culturel de Mollégès.

Une séance réservée pour les enfants et une séance pour les adultes.



Au programme :

– 18h : « Wish, Asha et la bonne étoile » avec Star, Asha, le Roi Magnifico…

-20h30 : « Les Trois Mousquetaires, Milady » avec Eva Green, Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris, Pio Marmaï, Louis Garrel…

EUR.

261 Avenue du Comtat Centre Socio-Culturel – Lieu de projection

Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence