Projections au Centre Socio-Culturel 261 Avenue du Comtat Mollégès, 3 octobre 2023, Mollégès.

Mollégès,Bouches-du-Rhône

Venez assister à des séances de cinéma au Centre Socio-Culturel de Mollégès.

Séances organisées par la municipalité grâce à l’association Ciné 83..

2023-10-03 18:00:00 fin : 2023-10-03 . EUR.

261 Avenue du Comtat Centre Socio-Culturel – Lieu de projection

Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and attend movie sessions at the Socio-Cultural Center of Mollégès.

Sessions organized by the municipality thanks to the association Ciné 83.

Venga a asistir a las sesiones de cine en el Centro Sociocultural de Mollégès.

Sesiones organizadas por el municipio gracias a la asociación Ciné 83.

Besuchen Sie Filmvorführungen im Centre Socio-Culturel de Mollégès.

Die Vorstellungen werden von der Gemeinde dank des Vereins Ciné 83 organisiert.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence