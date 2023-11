Marché de Noël des Artisans 26 vieux chemin d’Eschbach Eschbach-au-Val, 14 décembre 2023, Eschbach-au-Val.

Eschbach-au-Val,Haut-Rhin

La Maison Luquet ouvre une boutique éphémère dans son atelier et propose une diversité de produits artisanaux en relation avec le monde de la forge..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 20:00:00. EUR.

26 vieux chemin d’Eschbach

Eschbach-au-Val 68140 Haut-Rhin Grand Est



Maison Luquet opens an ephemeral boutique in its workshop, offering a variety of handcrafted products related to the world of blacksmithing.

La Maison Luquet abre una tienda temporal en su taller, en la que ofrece una amplia gama de productos artesanales relacionados con el mundo de la herrería.

Das Haus Luquet eröffnet in seiner Werkstatt einen vorübergehenden Laden und bietet eine Vielfalt an handwerklichen Produkten an, die mit der Welt der Schmiedekunst in Verbindung stehen.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme de la vallée de Munster