Ateliers parents – enfants 26 ter rue de l’aumônerie Gençay Catégories d’Évènement: Gençay

Vienne Ateliers parents – enfants 26 ter rue de l’aumônerie Gençay, 25 octobre 2023, Gençay. Gençay,Vienne CVonfection sac à bonbons.

A partir de 5 ans.

3€/famille.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

26 ter rue de l’aumônerie Maison de la Petite Enfance

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



CVonfection candy bag.

From age 5.

3/family Bolsa de caramelos CVonfección.

Para niños a partir de 5 años.

3 por familia CVonfection sac à bonbons (Süßigkeitentüte).

Ab 5 Jahren.

