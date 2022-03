26 SOUND SYSTEM La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le mercredi 9 mars à 21:00

C’est dans la Drôme, le numéro 26 des provinces françaises, que l’histoire musicale a commencé pour tous ces artistes ! Éparpillés dans les 4 coins du département c’est en menant avec convictions leurs projets de manière commune ou individuelle qu’ils se sont retrouvés pas à pas sur la scène locale et nationale, en partageant les valeurs communes du bon vivantisme ! Alex Autajon, Baume et Romanesque souhaitent, le temps d’une belle soirée, unir leurs forces autour d’un seul et même objectif, répandre le savoir-faire de la fête que l’on a appris depuis maintenant presque 7 ans dans le pays drômois, à travers l’héxagone. Comme son nom l’indique, le « 26 SoundSystem » portera un DJ set collectif à 12 mains, riche en couleur et diversité avec pour facettes House, Funk, Zouk, Disco, Jersey Club, Bass Music, French Touch, Techno … Autant dire que les formats de longue durée raviront à coup sûr la troupe jamais rassasiée de voir de nombreuses danseuses et danseurs face à elle !

Entrée libre

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille

2022-03-09

