Masters des Landes de tennis 26 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 8 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

3e Masters des Landes

Le Tennis Tyrosse organise pour la 3e édition les MASTERS SLER des landes, compétition sportive tennistique qui réunie les meilleurs joueurs et joueuses landaises de Tennis..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 21:00:00. EUR.

26 Voie Romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



3rd Masters des Landes

For the 3rd year running, Tennis Tyrosse is organizing the MASTERS SLER des Landes, a tennis competition bringing together the best male and female tennis players from the Landes region.

3er Masters de las Landas

Tennis Tyrosse organiza el 3er Masters de las Landas SLER, una competición de tenis que reúne a los mejores tenistas masculinos y femeninos de la región de las Landas.

3. Masters des Landes

Der Tennisverein Tyrosse organisiert zum dritten Mal die MASTERS SLER des landes, einen Tennissportwettbewerb, bei dem die besten Tennisspieler und -spielerinnen aus den Landes zusammenkommen.

Mise à jour le 2023-11-13 par OTI LAS