11ème Repair Café 26 rue Winston Churchill Lapalisse, 4 novembre 2023, Lapalisse.

Lapalisse,Allier

Donner une seconde vie à vos objets cassés ou en panne pour éviter le gaspillage. 6 pôles : informatique, électronique, FabLab, maroquinerie, machine à coudre et les makers… En co-organisation avec le SICTOM Sud-Allier et la MAIF..

2023-11-04 09:30:00 fin : 2023-11-04 17:00:00. .

26 rue Winston Churchill Fablab

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Give a second life to your broken objects. 6 hubs : computing, electronic, FabLab, leatherworking, sewing machine and makers… Day by Fabalab, SICTOM Sud-Allier and MAIF.

Dé una segunda vida a sus objetos rotos o averiados para evitar los residuos. 6 centros: informática, electrónica, FabLab, marroquinería, máquinas de coser y makers… Coorganizado con SICTOM Sud-Allier y MAIF.

Geben Sie Ihren kaputten oder defekten Gegenständen ein zweites Leben, um Verschwendung zu vermeiden. 6 Pole: Computer, Elektronik, FabLab, Lederwaren, Nähmaschine und die Makers… In Ko-Organisation mit dem SICTOM Sud-Allier und MAIF.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme du pays de Lapalisse