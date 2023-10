Conférence : le portait au fil des siècles 26 rue Winston Churchill Lapalisse, 21 octobre 2023, Lapalisse.

Lapalisse,Allier

Conférence sur le portrait dans l’art pictural suivi d’une visite libre de la collection Trésors Nationaux.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 11:00:00. .

26 rue Winston Churchill Micro-Folie – Musée Numérique

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Conference about the portrait among pictorial art, folllowed by free visit of the National Treasures collection.

Conferencia sobre el retrato en el arte pictórico seguida de una visita gratuita a la colección del Tesoro Nacional

Vortrag über das Porträt in der Malerei, gefolgt von einer freien Besichtigung der Sammlung Trésors Nationaux

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de tourisme du pays de Lapalisse