Exposition « Srogneugneu, l’exposition la plus mieux » 26 rue Voltaire Moulins, 15 décembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Philippe Corentin nous a quittés le 7 novembre 2022, à l’âge de 86 ans.

Il nous laisse une pléiade d’histoires faites davantage pour réveiller les

enfants que pour les endormir :.

2023-12-15 fin : 2023-06-16 . EUR.

26 rue Voltaire Musée de l’illustration jeunesse

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Philippe Corentin died on November 7, 2022, at the age of 86.

He leaves us a plethora of stories designed to wake children up

children than to put them to sleep:

Philippe Corentin falleció el 7 de noviembre de 2022 a la edad de 86 años.

Nos deja una plétora de cuentos pensados más para despertar a los niños que para dormirlos

niños que para dormirlos:

Philippe Corentin ist am 7. November 2022 im Alter von 86 Jahren verstorben.

Er hinterlässt uns eine Fülle von Geschichten, die eher dazu geeignet sind, Kinder aufzuwecken

kinder zum Einschlafen zu bringen:

