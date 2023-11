Ateliers en famille avec l’illustratrice Caroline Bizien 26 rue Voltaire Moulins, 3 novembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Venez découvrir le monde de notre nouvelle résidente : Caroline Bizien à travers les ateliers proposés. Initiation à la sérigraphie et création d’une affiche..

2023-11-03 14:30:00 fin : 2023-11-03 16:30:00. EUR.

26 rue Voltaire Musée de l’illustration Jeunesse

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the world of our new resident : Caroline Bizien through our workshops. Introduction to screen printing and poster design.

Venga a descubrir el mundo de nuestra nueva residente : Caroline Bizien a través de nuestros talleres. Introducción a la serigrafía y al diseño de carteles.

Entdecken Sie die Welt unserer neuen Bewohnerin : Caroline Bizien durch die angebotenen Workshops. Einführung in den Siebdruck und Erstellung eines Posters.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office du tourisme de Moulins & sa région