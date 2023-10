Exposition : ZAÜ – Les autres,L’ailleurs… 26 rue voltaire Moulins, 10 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Né à Rennes le 25 avril 1943, les couleurs de ses carnets de voyage, celles de l’humanité telle qu’il la regarde et nous la restitue, vibrante, touchante, lui qui aime tant dessiner les gens, et notamment les gens d’ailleurs..

2023-10-10 fin : 2023-11-19 . EUR.

26 rue voltaire Musée de l’illustration Jeunesse

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Born in Rennes on April 25, 1943, the colors of his travel diaries are those of humanity as he sees it and as he recreates it for us, vibrant and touching, as he so loves to draw people, especially people from elsewhere.

Nacido en Rennes el 25 de abril de 1943, los colores de sus diarios de viaje son los de la humanidad tal y como él la ve y la recrea para nosotros, vibrante y conmovedora, como tanto le gusta dibujar a la gente, sobre todo a la de otros lugares.

Er wurde am 25. April 1943 in Rennes geboren. Die Farben seiner Reisetagebücher sind die Farben der Menschheit, wie er sie betrachtet und uns wiedergibt, vibrierend und berührend, er, der es so sehr liebt, Menschen zu zeichnen, insbesondere Menschen aus anderen Ländern.

