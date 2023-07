Rencontre, Lecture, Dessins avec l’illustrateur ZAÜ 26 Rue Voltaire Moulins, 22 juillet 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Un rendez-vous exceptionnel avec l’illustrateur ZAÜ qui illustrera en direct une histoire écrite et racontée par Caroline Roux ..

2023-07-22 16:00:00 fin : 2023-07-22 17:00:00. EUR.

26 Rue Voltaire Musée de l’illustration jeunesse

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



An exceptional meeting with illustrator ZAÜ, who will illustrate live a story written and told by Caroline Roux.

Un acontecimiento excepcional con el ilustrador ZAÜ, que ilustrará en directo una historia escrita y contada por Caroline Roux.

Ein außergewöhnliches Treffen mit dem Illustrator ZAÜ, der eine von Caroline Roux geschriebene und erzählte Geschichte live illustrieren wird.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région