Visites commentées de l’exposition: ZAÜ les autres L’ailleurs … 26 rue Voltaire Moulins, 19 juillet 2023, Moulins.

Moulins,Allier

ZAÜ est un artiste généreux qui traduit par son geste ,sans superflu , un peu de notre rapport au monde et aux autres. ZAÜ , c’est aussi la couleur celle des pastels gras et secs La diversité des techniques ..

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-26 16:30:00. EUR.

26 rue Voltaire Musée de l’illustration jeunesse

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



ZAÜ is a generous artist whose gestures translate, without superfluity, a little of our relationship with the world and with others. ZAÜ is also about color, with oil pastels and dry pastels, and the diversity of his techniques.

ZAÜ es un artista generoso que expresa a través de sus gestos, sin superfluidad, un poco de nuestra relación con el mundo y con los demás. ZAÜ, es también el color que de los pasteles grasos y secos La diversidad de las técnicas.

ZAÜ ist ein großzügiger Künstler, der durch seine Gesten, ohne Überflüssiges, ein wenig von unserer Beziehung zur Welt und zu den anderen ausdrückt. ZAÜ steht auch für die Farben der Öl- und Trockenpastellkreiden und die Vielfalt der Techniken.

